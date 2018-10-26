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  3. 26 Ekim 2018 09:02

Çok mu üşüdünüz ? Sıkın dişinizi ! Pastırma sıcakları geliyor

Özellikle hafta başından bu yana yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın yerini pastırma sıcaklarına bırakmaya hazırlandığı açıklandı.

Çok mu üşüdünüz ? Sıkın dişinizi ! Pastırma sıcakları geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu güncelledi. Buna göre, 28 Ekim Pazar gecesini 29 Ekim Pazartesi sabahına bağlayan tarih itibari ile yurt genelinde sıcaklıklar yükselecek. Uzmanlar, bu yıl geç gelen pastırma sıcaklıklarının 10-15 gün sürmesini beklediklerini açıkladı.

Öte yandan bugün için peş peşe uyarılarda bulunan Meteoroloji, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kalan kesimler için karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, K. Maraş, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Muş ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN BUGÜN İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Muş ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

 

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