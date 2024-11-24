Çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi...

Cumartesi günü itibariyle Türkiye geneline yayılan ve hayatı bir anda alt üst eden kar yağışı sonrasında yarın pek çok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerin listesi...

Yurt genelinde gelecek hafta kar yağışı hakim olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, 25 Kasım Pazartesi günü itibariyle 16 şehre "sarı", 13 şehre "turuncu" kodla yağış uyarısı verildiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, doğu bölgelerde görülecek yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Bingöl, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleriyle Kars ve Ağrı'nın batı, Van'ın güney ve Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli olacak. Karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışlar Siirt ve Şırnak'ın batısında ise kuvvetli sağanak olarak görülecek.

Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağışlar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerin alfabetik tam listesi

Adana

Adana'nın ise Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Aksaray

Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bayburt

Bayburt Valiliğinin yazılı açıklamasında ise yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildiği bilgisi paylaşılarak, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bolu

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerimizde 25 Kasım Pazartesi (Yarın) Eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de 25 Kasım tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır. denildi.

Erzincan

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan’da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte izinli sayılacaktır" denildi.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının 25 Kasım tarihine kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmayla birlikte ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi üzerine valilik okulları 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kuzey ilçelerimizde ve merkez ilçelerimize ait kırsal mahallelerde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi ile merkezde devam eden aşırı fırtına nedeniyle; ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi her tür kademede resmi ve özel okul öncesi, ilkokullar, ortaokullar, liseler, özel eğitim kursları, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri kursları eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır.”

Karaman

Karaman Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25/11/2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Kayseri

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, özel eğitim kurumları ve kurslar dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırşehir

Kırşehir genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Yoğun kar yağışının ardından oluşan tipi sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla okulların tatil edildiği açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kötü hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Nevşehir

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Niğde

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Sivas

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı, eğitim faaliyetlerini de etkiledi. Vali Yılmaz Şimşek, öğrencilerin güvenliği düşünülerek alınan karar gereği, tüm okulların 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu.

Vali Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Sevgili öğrenciler, bölgemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına ilimizdeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği her şeyden önemlidir’ ifadelerini kullandı.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirtildi.

Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tokat

Tokat Valiliği kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada “Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; 25 Kasım 2024 Pazartesi günü Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Yozgat

Yozgat Valiliği de eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Soğuk hava ve tipi nedeniyle il genelinde 25.11.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.