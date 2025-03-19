Çok sayıda il ve ilçemizde eğitime 1 gün ara verildi

Dondurucu soğuklar ve kar yağışı pek çok ilimizi günler sonra yeniden esir alırken, pek çok il ve ilçemizde eğitime 20 Mart Perşembe günü 1 gün ara verildi. İşte alfabetik sırayla eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Türkiye yalancı baharın ardından yeniden soğuklara teslim olurken pek çok ilimizde de kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla birlikte 20 Mart Perşembe günü pek çok il ve ilçemizde eğitime 1 gün ara verildi.

İşte alfabetik sırayla eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, buzlanmaya karşı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Adana'nın yüksek kesimlerinde gün içerisinde etkili olan dolu ve kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Adana Valiliği, karla beyaza bürünen Tufanbeyli ilçesinde yarın, buzlanmaya karşı bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde eğitime kar tatili

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan’ın Refahiye ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçemiz Refahiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, 20.03.2025 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmesine, hamile ve engelli personelimizin 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

Kahramanmaraş'ta Afşin ve Göksun'da eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Göksun ve Afşin ilçelerinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Göksun Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelleri ile kreş ve anaokuluna devam eden çocukların annelerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Karaman’da eğitime 1 gün ara verildi

Karaman’da olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi. Olumsuz hava şartlarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın okulların tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kayseri'de eğitime kar engeli

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Mart Perşembe günü Kayseri'de yoğun kar yağışı ve yoğun buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Kırşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurumları ve kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Yaşlı, hamile ve engelli personelde idari izinli sayılacaktır" denildi.

Konya Ilgın'da eğitime 'kar' engeli

Konya’nın Ilgın ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi. Ilgın ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya Valiliği ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Ilgın ilçemizde, devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 19 Mart 2025 Çarşamba günü ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için eğitim- öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine; Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Nevşehir’de 3 ilçede eğitime ara verildi

Nevşehir’de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle üç ilçede yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Edinilen bilgiye göre Derinkuyu, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerinde kar yağışı, aşırı buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Niğde’de eğitime 1 gün ara verildi

Niğde Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Mart 2025 Perşembe günü soğuk hava, yağışIı hava ve buzlanma olacağı beklenmektedir.Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart 2025 Perembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ordu'nun 12 ilçesinde eğitime kar engeli

Ordu Valiliği, ilin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ilin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğine dikkat çekilen açıklamada, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

Sivas’ta eğitime 1 gün ara verildi

Sivas’ta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı Sivas’ta yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kent genelinde etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas merkez, ilçelere bağlı köy ve beldelerde eğitim gören öğrenciler için 20 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sivas il genelinde, taşımalı eğitim, resmî, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Yozgat'ta eğitime kar engeli

Yozgat'ta il merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "20 Mart 2025 Perşembe günü il merkezi ve Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceğinin görülmesi ve tipi nedeni göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an Kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 20 Mart 2025 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Öte yandan eğitim öğretime ara verilmeyen Yerköy ve Şefaatli ilçelerinin, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacakları ifade edildi. Yozgat Bozok Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.