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''Çok yüksek riskli'' ilde yeni koronavirüs tedbirleri

''Çok yüksek riskli'' ilde yeni koronavirüs tedbirleri

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ''çok yüksek riskli'' iller arasında yer alan Sinop'ta vaka artışı nedeniyle ek tedbirler alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ömer Karaömeroğlu başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kurul toplantısında, kent genelinde salgınla mücadele kapsamında bazı ek tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde binaların önü ve girişlerinde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta durarak sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi gibi sosyal mesafenin ihlal edildiği kalabalığa sebep olabilecek ayaküstü sohbetlerin yapılmaması için, Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından gerekli uyarıcı bilgilendirmenin yapılmasına karar verilmiştir. Kurulumuzca ayrıca il ve ilçe girişlerinde 24 saat süreyle HES kodu sorgulaması yapılmasına, öğrencilerin de okulda bulundukları süre içinde okul dışına çıkmamaları karara bağlanmıştır."

Açıklamada ayrıca, vaka sayılarının azaltılmasına yönelik kent genelinde ilgili kuruluşlarca çeşitli yöntemlerle bilgilendirmeler yapılmasına ve kolluk kuvvetlerince denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Etiketler sinop korona tedbir
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