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Çöl sıcaklarıyla meşhur ilimizde kar süprizi

Çöl sıcaklarıyla meşhur ilimizde kar süprizi
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Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’nın bazı bölgelerinde kar sürprizi yaşandı. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Örcünlü Mahallesi ve çevresinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerinde beyaz bir örtü oluşturdu. Sabah uyanan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

Bahçeye giden çocuklar ise yağan karın altında oyunlar oynadı.

İHA

Etiketler Şanlıurfa sıcak kar yağışı
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