''Çoluğumuz çocuğumuz aç. Verdiğiniz sözleri tutun!''

Kayseri'de fabrikalara personel taşıyan 'P' plaka sahibi 100'e yakın servis sürücüsü, büyük ölçekli üretim ve istihdam sağlayan bazı firmaların Büyükşehir Belediyesi’nden personel taşımacılığı yapmak için plaka talebinde bulunmaları üzerine, bu durumdan olumsuz etkilenecekleri sebebiyle belediye binasına geldi.

Belediye Başkanı ile görüşmek isteyen 100 servis sürücüsü başkanlık katına çıkmak istedi. Zabıta ekipleri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Akıllı Şehircilik Çalıştayı'nda bulunduğunu ifade ederek servis sürücülerini başkanlık katına almadı.

Zaman zaman gerginlik yaşandığı belediye binasına çok sayıda polis ekibi gönderildi.

"ÇOLUĞUMUZ ÇOCUĞUMUZ AÇ!"

Tartışmaların yaşandığı anlardan birinde servis şoförleri arasından birisi duruma isyan ederek, "Açız, çoluk çocuğumuz aç, seçim öncesi verdiğiniz sözleri tutun" ifadelerini kullandı.