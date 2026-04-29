Çöplükte hurda ararken hazine buldu! Gözlerine inanamadı

Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Ö., çöplükte hurda topladığı sırada 128 parçadan oluşan tarihi eserlerle ile karşılaştı. Çöpten çıkan tarihi eserler müzeye teslim edildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde geçimini hurdacılıkla sağlayan Mehmet Ö., rutin mesaisi sırasında unutulmayacak bir keşfe imza attı. İlçe çöplüğünde hurda arayan Ö., atıkların arasında parlayan ve üzerinde farklı figürler bulunan metal ve taş objeler fark etti.

Durumdan şüphelenen ve materyallerin tarihi değer taşıyabileceğini düşünen duyarlı vatandaş, objeleri çöplerin arasından tek tek ayıklayarak durumu hemen yetkililere bildirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda tarihi eserlerin 102 sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası, 1 madeni paradan oluştuğu belirlendi.



128 parçadan oluşan tarihi eserler Sivas Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

