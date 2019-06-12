Çorlu tren faciası ailelerine polis müdahalesi

Ailelerin yanında HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve CHP eski milletvekili Aylin Nazlıaka da bulunuyor.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, kendilerini engellemek isteyen polislere “Can var ortada. Orada çocuk da öldü, polis de öldü. Bunu zorlarsanız zarar verirsiniz. Polis teşkilatına, iktidara, hukuka da zarar verirsiniz. Biz geçeriz, bunu istiyorsanız yaparız ama daha çok haber olur” ifadelerini kullandı.

Polis, avukatlar ve milletvekilleri ile yaptığı görüşmenin ardından yaşamını yitirenlerin ailelerinin bulunduğu kalabalığa saldırmaya yeltendi. Ailelerin ısrarı üzerine çevik kuvvet polisleri, yakınlarını kaybeden yurttaşlara plastik mermi ile müdahale etti. Müdahale sırasında kazada yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in dedesi fenalaştı.

‘Kaldırıma, yola gösterilen hassasiyet bu dosyaya gösterilmedi’

Ailelerin basın açıklamasını yapmak istemesi üzerine polisten ikinci müdahale geldi. Bazı ailelerin gözaltına alındığı öğrenildi. İkinci saldırının ardından konuşan ÇHD İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil, “7’si çocuk 25 kişi öldürüldü. Kaldırıma, yola gösterilen hassasiyet bu dosyaya gösterilmedi.

Bu dosyada bir tane tutuklu yok. Devletin bu dosyaya hassasiyet göstermesini istiyoruz. 7 çocuk öldürüldü, 7 çocuk!” ifadelerini kullandı.