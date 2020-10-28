Çorlu'daki tren faciasıyla ilgili yeni gelişme

Edirne Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrilmiş ve 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü'nde görevli Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım ve Onarım Şefi olan Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"TCDD kusurludur"

Raporun sonuç kısmında TCDD Genel Müdürlüğü Ar-GE Birimi, Merkez ve 1'inci Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürlükleri ile diğer ilgili müdürlükler kusurlu bulundu. Raporda, bahsi geçen müdürlüklerin olağanüstü hava koşulları ile ilgili gerekli önlemleri almadıkları ve meteorolojik durum ile hava koşulları hakkında gerekli koordinasyonu sağlamadıkları belirtildi.

"Personel istihdam etmeliydi"

Demiryolu altyapısı ve sanat yapılarını üstyapı yapılan yenilemelerle uygun hale getirmediği belirtilen raporda, “TCDD Genel Müdürlüğü'nün alyapı ve sanat yapılarını yenilemeden sorumlu başkanlığının kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır” denildi. Raporda, mevcut durumda demiryolu altyağısı ve üstyapısının olası problemlere karşı her gün düzenli olarak kontrol edilmesi için sorumlu personel olan Yol ve Geçit Kontrol Memuru istihdam etmekle sorumlu olan TCDD Genel Müdürlüğü de kazanın oluşumunda kusurlu bulundu.