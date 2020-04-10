Corona günlerinde Akif Manaf’tan 67. kitap: Ahlak

Yazar bu kitapta ahlak konusunu tüm detaylarıyla kapsamlı bir biçimde ele alıyor A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

Kitapta ahlak üzerine önemli tespitler yapan yazar şunları söylüyor:

Küresel toplumda istisnasız herkes stres ve gerginlik içindedir. Neden acaba? Çünkü herkes icra ettiği eylemler konusunda sürekli, “Doğru mu yanlış mı?” “İyi mi kötü mü?” ikilemi ve çatışması yaşamaktadır.

İnsan bünyesindeki doğal dinamikler suni şartlanmaların dinamikleriyle zıt yönlerde hareket ediyor ve çatışıyor. Bünyede bölünmeler meydana geliyor ve hasarlar oluşuyor. İnsan bünyesi çatırdıyor ve ayakta kalmakta zorlanıyor.

Keza sürekli çöküş tehlikesiyle karşılaşan insan ayakta kalmak için mücadele veriyor. Aslında dayatmalar yüzünden bütün insanlık bir mücadele içindedir. O yüzden çatışmalar, kavgalar ve savaşlar bitmiyor. Peki, çözüm nedir? Bütün savaşların bitmesi için dayatmalara son vermektir.

Tekâmül yolunda herhangi ahlaki dayatma söz konusu değildir çünkü mutlak ahlak tekâmül sayesinde kendiliğinden ortaya çıkan bir olgudur. Tekâmül yolunda birey kendisine ahlaki baskılar uygulamak yerine kendi özvarlığını tecrübe etmeye başlar.

Birey tekâmül sayesinde zihin sessizleştiğinde, bünye sakinleştiğinde, huzura ulaştığında, farkındalık yükseldiğinde ve ebedi özüne merkezlendiğinde mutlak ahlak, eylemler aracılığıyla kendiliğinden tezahür etmeye başlar.

Kısacası tekâmül yolunda birey ahlaklı olmak için kararlar verip kendisine baskı uygulamaz. Karar verilecek tek şey ahlaklı olmak değil, tekâmül etmektir. Mutlak ahlak tekâmül sonucu ortaya çıkar.

Kitaptan Başlıklar:

Bu kitabı okuyan herkes ahlak konusundaki bütün sorularına cevap bulacak!

-Ahlak nedir?

-Ahlak psikolojisi nedir?

-Ahlak basamakları nedir?

-Ahlak boyutları nedir?

-Ahlak ideolojisi nedir?

-Ahlak hazinesi nedir?

-Ahlak anahtarı nedir?

-Ahlak tezahürü nedir?

-Ahlak stratejisi nedir?

-Ahlak fenomeni nedir?

-Ahlak gücü nedir?

Kişisel gelişim meraklılarının yakından takip ettiği, günümüzün en sıra dışı yazarlarından Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset gibi insana dair hemen her konuda 67 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. Ahlak Nedir ve Nasıl Ahlaküstü Olunur? kitabı, Corona virüsü nedeniyle herkesin evlerinde olduğu bu dönemde evde keyifle okunabilecek bir başucu kitabı.