Corona virüsüne karşı önlemler

Manaf, Programda, içinde bulunduğumuz süreçte Corona virüsü nedeniyle evlerinden çıkmayan Türk halkına Orijinal Yoga Sistemi teknikleri ile Corona virüsünden korunma, virüse karşı dayanıklılığı artırma ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik hem teorik hem de evde kolaylıkla uygulanabilecek pratik bilgiler verdi.

Programda, Corona virüsüne karşı alınabilecek doğal önlemlerden birisi olarak burun yıkama tekniği anlatıldı. UYF Başkanı Akif Manaf şunları söyledi: “Tamamen burun anatomisine uygun olarak tasarlanmış olan burun yıkama kabına ılık su ve bir miktar deniz tuzu koyularak uygulanan bu yöntemle, ağız açık kalacak şekilde kafanın doğal olarak eğilmesiyle bir burun kanalından giren su, sinüs boşluğunu dolaşarak diğer burun kanalından akıyor. Böylece suyun geçiş yaptığı tüm bölgeler aktif olarak temizleniyor. Her sabah ve özellikle kişi sokaktan eve döndükten sonra ilk iş olarak bu teknikle burnunu yıkarsa, sistem steril hale gelecek ve kişi virüse karşı önlem almış olacaktır.”

Program kapsamında Corona virüsünden korunmak için tüm vatandaşların evlerinde rahatlıkla yapabilecekleri bir biyoenerji tekniği uygulamalı olarak gösterildi. Manaf: “Bu teknikle vücutta birikmiş olan bütün negatif enerji atılıyor, halsizlik ve moral bozukluğu gideriliyor. Böylece enerji alanı pozitif hale geliyor, kişinin modu değişiyor, kişi daha mutlu ve güçlü hissediyor. İleri yaşlardaki kişiler bu tekniği oturarak uygulayabilir” dedi.

Üste üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi tarafından bağışıklık sistemini güçlendiren üç önemli tekniğin gösterildiği programda, UYF Başkanı Akif Manaf, Orijinal Yoga Sistemi’ndeki bu tekniklerle omurga sağlığını güçlendirmenin vücudun genel sağlığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti. Uygulanan tekniklerin vücuttaki dolaşım hızını artırdığını belirten Manaf, güçlenen bağışıklık sistemi ile her türlü hastalığa karşı dayanıklılığın arttığını ifade etti. Akif Manaf bu teknikleri her yaş grubundan kişinin rahatlıkla uygulayabileceğinin altını çizdi.

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