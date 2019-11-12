Çorum, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi !

11.11.2019 tarihinde 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin önemli noktalarından biri olan Çorum, adını Guinness Rekorlar Kitabı’na altın harflerle yazdırdı. "232 bin 647 adet fidan ile Endonezya’ya ait olan ‘1 saatte en fazla fidan dikme’ dünya rekoru, Çorum’da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen 303 bin 150 fidanla Türkiye adına tescil ettirildi. Bu kapsamda Guinness yetkilileri tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye tescil belgesi takdim edildi.

"Ağaç sevgisi ve orman bilinci dünyaya örnek bir seferberlik oldu"

Geleceğe Nefes Kampanyasının ilk dünya rekorunu kırdığını belirten Bakan Pakdemirli," Ağaç sevgisi ve orman bilinci dünyaya örnek bir seferberlik oldu. Ağaç sevgisi ve orman bilinci açısından dünyaya örnek bir seferberlik oldu. Cumhurbaşkanımız tarafından İlan edilen Milli Ağaçlandırma Günü 11 Kasımda 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan 1 milyon kişi tarafından 3 saatte toprakla buluştu. Fidan dikim törenlerinde vatandaşlarımız 7’den 77’ye 81 ilde katıldı. Belli bir zaman önce bu planlamayı yaptık. Buradaki ana amaç fidan dikmeyi sahiplendirmekti. Bağış konusunda ön plana almadan imkanlar sağladık. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı sahiplenmeyi tercih ederken bir kısmı bağış yapmak suretiyle bu kampanyaya destek oldular" dedi.

"11 milyon fidanın tamamı sahiplenildi"

Projenin daha fazla rekora aday olma ihtimalinin bulunduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "11 milyon fidanı 11 Kasım’a yakın bir tarihte sahiplendirir miyiz diye yola çıktık. 11 milyon fidanın tamamı sahiplenildi. 11 milyon fidanda durmak vardı ya da bu talebe karşılık vermek vardı. Biz dedik ki 20 milyona kadar olan fidanı Kasım ayı içinde toprakla buluşturabiliriz. Orman teşkilatımız 20 milyona kadar olan sahiplenmeleri Kasım ayı içinde yapacak. 11 milyonun üzerine sahiplenilmesi planlanan 9 milyon fidanın yarıya yakını sahiplenildi. Bugün itibariyle 15 milyon üzerinde fidan sahiplenilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"11 Kasım Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece ilelebet Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanacaktır”

Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür eden Bakan Pakdemirli, "Bu projenin ilgi alaka göreceğini bilerek yola çıktık. Bu ilginin alakanın böyle yoğun olacağını, bakanlık projesi değil, milletin projesi, memleket meselesi haline geleceği konusunda böyle bir beklenti içinde değildik. Bu bir proje olarak başladı. Sonrasında Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. 11 Kasım Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece ilelebet Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanacaktır” dedi.

"Bakanlık görevimin en mutlu anını dün yaşadım diyebilirim"

Toplumun her kesiminden projeye katılım olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Ben etkileyen 2 önemli kare oldu. 3 yaşındaki çocuğun verdiği poz ve bir dedenin eğimli bir yamaçta elinde bir sopa yamaca tutunarak fidan dikiyor olması. Bu duygu anları dün yaşadım. Bakanlık görevimin en mutlu anını dün yaşadım diyebilirim. Dün fidan diktiğimiz alanlardan biri Çorum, dünya rekoru beklentimiz var diye açıklamıştık. Endonezya’ya ait olan rekoru kırarak 3 bin kişinin katılımıyla Türkiye adına tescil edildi” şeklinde konuştu.

Guinness Dünya Rekoru, Türkiye’ye tescil ettirildi

Dün fidan dikilen önemli noktalardan birinin Çorum olduğunu hatırlatan Pakdemirli, burada Guinness Dünya Rekoru denemesi gerçekleştirildiğini söyleyerek, “Daha önce 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya’ya ait olan ‘1 saatte en fazla fidan dikme’ dünya rekoru, dün Çorum’da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi” dedi.



Çorum ili Celilkırı mevkindeki rekor denemesinde 3 bin kişinin yanı sıra 1 mimar, 2 spor hakemi, 2 serbest orman mühendisi, 70 bağımsız gözetmen ile kurumdan görevli 80 kişilik bir ekibin de olduğunu aktaran Pakdemirli, “60 parsele bölünen sahada her bir parselde bulunan bağımsız gözlemciler sonuçları bir tutanakla Guinness resmi hakemine teslim ettiler, onlar da sonuçları birazdan sizlere ve kamuoyuna açıklayacaklar. Geleceğe Nefes Seferberliği ile Türkiye adına tescil ettirilmesi hedeflenen diğer Guinness Dünya rekoru ise ‘Dünyanın en büyük online fidan diken insan fotoğrafı albümü’ olacak” diye konuştu.



Guinnes Yetkilisi Şeyda Subaşı Gemici ise şunları kaydetti:

"Şu anki rekor Endonezya’ya 232 bin 647 ağaç ile aittir. Büyük bir mutlulukla bir saat içinde en çok ağaç dikme rekorunu Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 303 bin 150 ağaç ile resmi olarak ait olduğunu onaylıyorum."