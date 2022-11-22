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Çorum Valisi, Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdı

Çorum Valisi, Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdı
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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin makam odasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırması dikkat çekti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, makamında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırdı. Çorum Valiliği tarafından yerel basına gönderilen e-postada, "Değerli basın mensupları, Sayın valimizin yeni makam fotoğrafı ekte gönderilmiştir, bilginize" denildi.

YENİ FOTOĞRAFTA CUMHURBAŞKANI YOK
Valilik Basın ve Halklar İlişkiler Müdürlüğü tarafından Vali Mustafa Çiftçi'nin yeni fotoğrafında daha önce valilik makam koltuğunun arka fonunda yer alan Erdoğan'ın duvara asılı olan fotoğrafının kaldırılmış olduğu görüldü.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Vali tarafından atılan bu adımın nedeni henüz bilinmiyor. Valilik tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması da bekleniyor. Fotoğrafın yerinin değiştirilmiş olabileceği de iddialar arasında.

 

Etiketler çorum valisi mustafa çiftçi atatürk recep tayyip erdoğan makam odası
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