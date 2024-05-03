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Çorum'da elektrik akımına kapılan işçi hastanede öldü

Çorum'da elektrik akımına kapılan işçi hastanede öldü
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Çorum'da elektrik akımına kapılan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Büğet köyü yakınlarında hatlara bakım yapmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Kasım K. (27) ağır yaralandı.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kabakcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Etiketler Çorum elektrik elektrik akımı
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