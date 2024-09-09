Çorum'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
İbrahim T. idaresindeki 19 AEK .. plakalı araç, Çorum-Amasya kara yolu, Köseeyüp köyü yakınlarında Salih T'nin kullandığı FY-297-.. plakalı araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yolculardan Huri K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücüler ile araçlarda bulunan Nihat K, Badeser T, Hatice V, Ayhan T. ve Satı D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
Huri K.'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.
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