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  3. 04 Eylül 2020 19:50

Çorum'da ilginç maske diyaloğu: Yemin et ceza yazmayacaksın, söz ver

Türkiye'de koronavirüs vaka artışı nedeniyle Çorum'da yapılan maske denetimlerinde maske takmayan bir kadın ile polis arasında ilginç bir maske diyaloğu yaşandı.

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Denetimler sırasında maske takmayan bir kadın ile görevli polis arasında yaşanan diyalog ise güldürdü. Gazi Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurarak maske takması için uyarıda bulunarak kimliğini istedi.

Bunun üzerine nefes alamadığını belirten kadın, polise "Neden, cezamı yazacaksın” diye sorarken, polisin uyarı yazacağını belirtmesi üzerine, kadın “uyarı ne kadar” diye sordu.

Maskesini taktıktan sonra TC kimlik numarasını polise veren kadın, “Yemin et ceza yazmayacaksın, söz ver” dedi. Polis ve kadının arasındaki bu diyalog gülüşmelere neden oldu.

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