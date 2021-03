Çorumlu genç girişimci Mahir Can Kara e-ticaret sitesi kurdu

Son dönemde artan e-ticaret hacmini değerlendirmek isteyen genç girişimci Mahir Can Kara da e-ticaret sitesi kurdu.

Mahir Can Kara “Pandemi döneminde insanlar evlerinden alışveriş yapmanın rahatlığını ve avantajlarını keşfetti. Bu durum e- ticaret hacminin artmasına neden oldu. Artan e-ticaret hacmini değerlendirerek, ben de bu alan da yeni bir proje geliştirerek çalışmalarıma başladım. Dijital dünyada gerçekleştireceğim projelerle başarılı olmak istiyorum. Uzun süredir yoğunlaştığım bir iş ve daha da başarılı olmak için birçok eğitim aldım. Projemi dünya çapında konumlandırmak istiyorum” açıklamalarında bulundu.

E-Ticaret Geleceğin Alışveriş Modelidir

Mahir Can Kara “E-ticaret geleceğin alışveriş modelidir. Dijital çağda bulunduğumuz bu dönemde ve gelecekte insanlar evlerinden çıkmadan alışveriş yapmanın konforuna daha da alışacak. Hemen her şeyin satıldığı internet ortamında aradığı her şeyi bulma imkânına sahip olacak. Bu durumda evden çıkması için bir neden kalmayacak. İşte burada arz-talep dengesinin iyi oturması gerekiyor. Talep arttıkça arz da artmalı ki insanlar aradıklarını istedikleri fiyatlara alabilsin. Biz de bu alandaki dengeyi sağlamak adına bir e-ticaret sitesi kurduk” açıklamalarında bulundu.

Girişimci İnsan Öngörülü Olmalıdır

“Girişimci insan öngörülü olmalıdır. Her durumdan kendine pay çıkarıp bu payı büyütmeyi başarabilmelidir. Çağın gereklerine ayak uydurabilmeli ve girişimlerine doğru yön verebilmelidir. Girişimci insan risk almayı bildiği gibi doğru hamleleri de zamanında yapmalıdır. Zamanlama bir girişimci için çok önemlidir.” diyen Mahir Can Kara “ Ben de bu zamanın e-ticaret konusunda doğru zamanlama olduğunu düşündüğüm için Swarel markama ait e-ticaret sitesini kurdum. Üyelik sistemi ve kampanyalarla farklılık yaratarak rakiplerimizin önüne geçmeyi planlıyorum. En kısa zamanda tanınan ve tercih edilen güvenli alışverişin adresi olmak gibi bir hedefimiz var. Bütün çalışmalarımızı bu yönde koordine ediyoruz” şeklindeki açıklamalarıyla da girişimcilik anlayışının uygulamalarını kendi özelinde ifade etti.

2020 yılını değerlendiren Mahir Can Kara “2020 yılında en çok yatırım yapılan sektörlerden biri de e-ticaret sektörü oldu. 2021 yılının ilk çeyreğine geldiğimiz bu dönemde de e-ticarete ilgi devam ediyor. Pandeminin hayatımızdan ne zaman çıkacağı belirsiz, işletmeler bu alanda kendilerini geliştirmeye devam etmelidir” dedi.