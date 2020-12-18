Coşkun Sabah önce itiraf etti, sonra yalanladı

Geçtiğimiz günlerde, katıldığı bir magazin programında bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar'ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığını söyledi.

Şoke eden itirafın ardından kısa bir süre geçmesine rağmen Sabah, o açıklamalarını yalanladı.

Coşkun Sabah'ın yıllar sonra gelen ihanet itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.



"Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti"

Sabah, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum'' ifadelerini kullandı.

''Evet, evet doğru Tanju Çolak idi''

Program sunucularının “Kesin doğu muydu” sorusu üzerine Sabah, ''Evet, evet doğru Tanju Çolak idi'' demişti.



''Ben öyle bir şey demedim''

Bu olayın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Sabah, yaptığı açıklamayı yalanlayarak, ''Ben öyle bir şey demedim'' dedi.