Covid-19 anketi: Halk ekonomik desteği yeterli görüyor mu?

Avrasya Araştırma şirketi Covid-19 salgınına ilişkin yapılan açıklamaların ve alınan önlemlerin toplumdaki yansımalarına araştırdı.

Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz tarafından Twitter üzerinden paylaşılan ankette, halka Covid-19 salgını süreci hakkında sorular yönetildi.

21, 22, 27 ve 28 Nisan tarihlerinde 36 ilde yürütülen araştırmaya 2 bin 460 kişi katıldı.

Buna göre ankete katılanlara yöneltilen “Hastalığa yakalanan kişi sayısı ve ölüm sayısının doğru olarak açıklandığına inanıyor musunuz?” sorusuna yüzde 23,2 evet cevabı verirken, yüzde 76,8 hayır cevabını verdi.

Öte yandan, sorulara cevap verenlerden yarısından fazlası, salgın nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşadıklarını belirtti. Hükümetin salgın nedeniyle yaptığı ekonomik desteğini yeterli bulmayanların oranı ise yüzde 67.9. olarak çıktı.

Türkiye’de resmi verilere göre 120 binden fazla korona virüsü vakası bulunuyor. Covid-19’a bağlı can kaybı ise 3 binin üzerinde.