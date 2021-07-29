Çözüm süreci için Erdoğan ile el ele kürsüye çıkmıştı, şimdi Türkiye'yi düşman ilan etti!

AK Parti iktidarının başlattığı "çözüm süreci" döneminde, Diyarbakır'da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte elele sahneye çıkıp "barış" diyen Şivan Perver, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın yayın organına "En büyük düşmanımız Türk devletidir” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları devam ediyor.

Operasyonlar devam ederken, Kuzey Irak’a “Kürt Sanatçılar Grubu” ziyaret düzenledi.

Grubun içerisinde, Çözüm sürecinde Diyarbakır’da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinin tutarak sahneye çıkan ve türkü söyleyen Şivan Perver de bulundu.

"EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ TÜRK DEVLETİ"

Perver , PKK’nın Avrupa’da yayın yapan Yeni Özgür Politika gazetesine konuştu.

Perver , kimi Kürt siyasi güçlerinin “Türkiye’nin Kürtlerle sorunu yok, PKK ile var” söyleminin aksine “en büyük tehlikenin Ankara’nın Kürt düşmanlığı olduğunu” söyledi.

Perver , “Kürdistan paramparça ve her parçası başka bir ülkenin içinde sömürge durumunda. Başûrê Kurdistan, federal bir durumda. Rojava Kürdistanı şu anda korunur durumda ama hala statüsü tanınmamış. Şu anda en büyük düşmanımız Türk devletidir” dedi.

Çözüm süreci döneminde İbrahim Tatlıses ile birlikte sahnede söz alan Şivan Perver şu konuşmayı yapmıştı: