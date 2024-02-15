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Çözümlü örnek LGS soruları yayımlandı

Çözümlü örnek LGS soruları yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında örnek soru ve çözümlü videoları yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik hazırlanan yeni örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.

Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10’ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5’er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı.

Sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı. Yayımlanan soruların hazırlanmasında ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı. Bu kapsamda ilgili sınıf düzeyindeki ders kitapları, ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, bu konuların işleniş biçimleri, konu ile ilgili metinler ve etkinlikler dikkate alındı.

Ayrıca, soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalından izlenebilecek.

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