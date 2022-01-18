Cübbeli Ahmet, Ali Babacan'ı bombaladı: ''Rey için ana babasını satanlar...''

Sezen Aksu'nun şarkısında geçen ''Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e'' sözleri ortalığı karıştırdı. Minik Serçe lakaplı ünlü şarkıcıya eleştiri yağarken, destek verenler de oldu. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, ''Sezen Aksu'yu hedef almak kabul edilemez'' dedi. Babacan'ın bu çıkışına Cübbeli Ahmet'ten çok sert tepki geldi.

Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısıyla ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Sezen Aksu'nun şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadeleri üzerine bu defa ona destek olan DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef aldı.

"Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez" diyerek ünlü sanatçıya destek veren Babacan'a tepki gösteren Cübbeli Ahmet, Hz. Adem ve Hz. Havva'nın insanlığın ilk atası olmasına atıfla "Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?" eleştirisinde bulundu.

Sezen Aksu'nun 2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya yönelik "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

"BUGÜN REY İÇİN ANA BABASINI SATANLAR..."

Cübbeli Ahmet Hoca bugün sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?!

Rabbimizin kelâmına mazhâr olmuş bir Nebiyy-i Zî-Şân'ın haysiyetini korumayanların artık korunacak bir îtibarları kalmamıştır."

CÜBBELİ AHMET NE DEMİŞTİ?

Cübbeli Ahmet Hoca daha önce bu konuyla ilgili Sezen Aksu'yu hedef alarak şu açıklamayı yapmıştı: " Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Âdem Aleyhisselâm ve eşi Havvâ Vâlidemize câhil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allâh-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhûr ve gözde sanatçısı olarak kabûl ediliyorsa artık Allâh-u Teâlâ'nın bu toplumdan râzı olup olmadığını anlamak için bu kıstâs yeterlidir."