Cübbeli Ahmet hakkında flaş karar !

Dare girişiminin kilit ismi, FETÖ’nün firari hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün 2012 yılında Metris Cezaevi’nde ziyaretine gittiği Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’nün ifadesinin alınması için polise talimat verildi. Görüş sırasında cezaevindeki kayıtların silinmesi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Ahmet Mahmut Ünlü, geçen yıl ağustos ayında CNN Türk canlı yayınına katılmış ve Adil Öksüz’ün kendisini 2012 yılında cezaevinde ziyaret ettiğini açıklamıştı. FETÖ/PDY’nin kendisine kumpas kurduğunu belirten Ünlü, “Dinler arası diyaloğa çatmasaydım bu iş başıma gelmezdi” demişti. Ünlü, cemaatinin hakkındaki suçlamalara inanmadığını ancak başka kimsenin ziyaretine gelmediğini belirterek “6 ay sonra bana Gülen, şu an aranan Adil Öksüz ile mektup gönderdi” demişti.

Mektupla beraber Fetullah Gülen’in el yazmalı kitabının kendisine gönderildiğini belirten Ünlü, cezaevine gelen kitapların kontrol edildiğini ancak Adil Öksüz’ün kitabı doğrudan getirdiğini ifade etmişti.

Bu açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Görüşmenin Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın izniyle gerçekleştiği anlaşıldı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Savcılık, Ünlü’nün mağdur olarak ifadesinin alınmasına karar verirken, soruşturma kapsamında cezaevinde yapılan görüşmenin kamera kayıtlarını incelemek istedi ancak kayıtların silindiği ortaya çıktı.

Savcılık, Ünlü’nün mağdur olarak ifadesinin alınması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat yazısı gönderdi. Yazının ardından ekiplerin Ünlü ile temas kuracağı ve emniyete ifade için çağıracağı belirtildi.