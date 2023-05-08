Cübbeli Ahmet Hoca Millet İttifakı'na Suriyeli mülteci tepkisi

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Millet İttifakı'na yüklenmeyi sürdürüyor. Millet İttifakı'nın Suriylileri geri gönderme vaadine karşı çıkan Cübbeli Ahmet hoca, gönderilecek ehli sünnet insanların Esed tarafından asılıp kesileceğini iddia etti.

Cumhur İttifakı'nı destekleyen Cübbeli Ahmet Hoca, bu sefer de Millet İttifakı'na Suriyeliler üzerinden yüklendi. Millet İttifakı'nın "Suriyelileri geri göndereceğiz" vaadi için "Bunların vaatleri size cehenneme davetiye çıkarıyor" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, Esed'in Suriye'ye gönderilecek Suriyeli ulamaların hepsini keseceğini iddia etti.

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamasından satır başları...

Bu kadar insan yarın asılıp kesildiği zaman...

- Bu işin vebali senin anladığın gibi bir kilo kıyma 300 lira, soğan 30 lira ile değil...

- Bu işin vebali, yarın ahirette cehenneme kadar götürür. Çünkü bu kadar ehli sünnet Müslüman yarın kesilip asıldığı zaman bunun vebalini sen ödeyemezsin.

Ben bu işlerin içindeyim, biliyorum...

- Ben doğru konuşuyorum, ben bu işlerin içindeyim. Ben burada ehli sünnet ulemanın çoğunu tanıyorum. Adamlar tiril tiril titriyorlar bizi Esed'e teslim edecekler diye...

- Esed onlara ne zulümler ne eziyetler etti, hapishanelerde süründürdü. Şimdi giderlerse hepsini keserler...

Bu vaatler cehenneme davetiyedir

- Bu vaatlere aldanmayın yahu... Bunların vaatleri size cehenneme davetiye çıkarıyor. Milet de anlamadan "Haaa bu Suriyelileri gönderecekmiş" diyor..