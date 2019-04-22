Cübbeli Ahmet Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı savundu

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldıranları savundu.

Hakkari’de şehit edilen asker Yener Kırıkçı’nın cenazesi Çubuk Akkuzu Mahallesinde törenle uğurlanırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Saldırı sırasında Kılıçdaroğlu'nu korumak için sokulan evin etrafındakiler "Yakın o evi" diyerek saldırganları galeyana getirdi.

Tüm bu yaşananlardan sonra, önceki konuşmalarında Kılıçdaroğlu'na açık şekilde şehit cenazelerinde saldırıya uğrayabileceğini söyleyerek hedef alan konuşmalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterildi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise tepkilerin hedefindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu savunan bir paylaşım yaptı.

Olayın sorumlusunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, paylaşımında da “Hiçbir konuda ve hiçbir şahsa karşı şiddeti tasvip etmemekle birlikte 40 senedir her güne 3 Şehidin düştüğü bu ülkede ‘YPG terör örgütü değil’ deyip de şehit cenazelerine katılarak halkı provoke etmemek lazım!” ifadelerini paylaştı.

Cübbeli Ahmet paylaşımının sonuna da “#BuKadarSoysuzaBirSOYLUYeter”diye yazdı.

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