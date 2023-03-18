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Cübbeli Ahmet kime oy vereceğini açıkladı

Cübbeli Ahmet kime oy vereceğini açıkladı
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Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 14 Mayıs seçimlerinde hangi ittifaka oy vereceğini açıkladı.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak anılan Ahmet Mahmut Ünlü, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kime oy vereceğini açıkladı.

Parti veya ittifak ismi telaffuz etmeyen Cübbeli Ahmet, “Kimin duruşu milliyse, dış güçlerle bağlantısı yoksa ona rey vereceğim. Özel bir parti de telaffuz etmeme lüzum kalmadı.” dedi.

OdaTV'den Can Özçelik'e konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, “ABD kimden rahatsız, Avrupa Birliği kimden rahatsız, PKK/PYD kimden rahatsız biz buradan gideriz.” dedi. 

Cübbeli Ahmet, “FETÖ kimden rahatsızsa onlara rey vereceğim. Bunların hepsi alenen ortada. Kimin duruşu milliyse, dış güçlerle bağlantısı yoksa ona rey vereceğim. Zaten ittifaklar oluştu artık. Özel bir parti de telaffuz etmeme lüzum kalmadı.” şeklinde konuştu.

Etiketler cübbeli ahmet 14 mayıs seçimleri ahmet mahmut ünlü
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