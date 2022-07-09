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Cübbeli Ahmet, MİT'in ''İsmailağa'' raporunu açıkladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü MİT tarafından hazırlanan İsmailağa Cemaati raporunu açıkladı.

Cübbeli Ahmet, üyesi olduğu İsmailağa Cemaati hakkındaki 25 sene önce hazırlanan MİT raporunu açıkladı. 

Raporu o dönemde ziyaret ettiği Alpaslan Türkeş’in kendisine anlattığını dile getiren Cübbeli Ahmet, raporda tarikatın 25 sene önce 2 milyon müridinin bulunduğunu, şeriatçı oldukları ancak “İrancı” olmadıklarına dair bilgiler olduğunu aktardı. 

Cübbeli Ahmet o dönemde laiklik karşıtı oldukları gerekçesiyle yöneltilen eleştiriler karşısında Türkeş’in kendilerine sahip çıktığını da aktardı. 

OdaTV.com

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