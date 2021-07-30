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Cübbeli Ahmet orman yangınlarına çözümü buldu: ''Tekbir getirin''

Cübbeli Ahmet orman yangınlarına çözümü buldu: ''Tekbir getirin''

“Cübbeli Ahmet Hoca” ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü , son günlerde ülkeyi vuran orman yangınlarının nasıl söndürüleceğine dair bir “çözüm” buldu.

Ünlü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Hadîs-i Şerîf’te: ‘Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür’ buyuruluyor. (İbnü’s-Sünnî, Amelü’l Yevm, rakam: 289-292)” dedi.

Ahmet Mahmut Ünlü “Yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes ‘Allâh-u Ekber’ diye tekbir getirmeye devam etsinler. Kafirlerin planı Allâh’ın kudretini geçemez.” sözleriyle devam etti ve “Allâh-u Teâlâ, söndürmeye çalışan tüm görevlilerimize yardım etsin, onları zarar görmekten muhafaza etsin” mesajının ardından “Bu paylaşımı herkese duyuralım, herkes bulunduğu yerde tekbir getirmeye devam etsin” ifadelerini yayınlayarak, yangın gördükçe tekbir getirilmesi çağrısında bulundu.

Etiketler orman yangını yangın tekbir cübbeli ahmet ahmet mahmut ünlü tekbir getirin
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