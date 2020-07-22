Cübbeli Ahmet Pınar Gültekin'in katili için şeriat cezası istedi!

Muğla'da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından önce dövülen, sonra boğularak öldürülen, ormanlık alanda benzinle yakılıp bir varile konulduktan sonra üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetine her kesimden tepki yağıyor. Çok çarpıcı bir tepki de kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.

Cübbeli Ahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça memlekette kadın cinayetlerinin bitmeyeceğini söyledi. Cübbeli, paylaşımında "İslâm’ın kısas emri uygulanmadığı sürece bu memlekette kadın cinâyetleri de durmaz, terör de bitmez! Çünkü insanlar 5-10 sene hapis yatıp bir af çıkması sonucu hayatlarına devâm edeceklerini umuyorlar." dedi.

Pınar'a 'rahmet' katiline 'azap ve lanet' diledi

Cübbeli Ahmet, paylaşımının devamında da "Bu vesîleyle öldürülen yavrumuz #pinargultekin kızımıza Allâh-u Teâlâ’dan bol rahmetler niyâz ediyor ve bu elîm hâdisenin günahlarına kefâret olup âhirette onu azaptan kurtarmasını diliyoruz. Kendisini öldüren kâtilin üzerine de iki cihanda azaplar, lânetler olsun diye tel'în ediyoruz. Âmîn!" dedi.