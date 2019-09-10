Cübbeli Ahmet'e göre ekonomideki bozukluğun sebebi kadınlar!

Özellikle internette yer alan vaazlarındaki dikkat çeken ifadeler nedeniyle eleştirilen Cübbeli Ahmet bu sefer de kadınları hedef alan açıklamalarıyla gündemde.

Kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'deki ekonomi krizi kadınlara bağladı.

Kadınların iş hayatında yer almasını "fitne fesat" olarak değerlendiren Cübbeli açıklamasında "Kadınların çalışması çok büyük bir fitne fesatlık. Misli yok, kadınların çalıştığı ortama erkek sinek girmeyecek. Kadınların erkek ortamında çalışması gibi bir fesat varken böyle bir memleket düzelir mi? Her şey buna bağlı; işsizlik buna bağlı, erkeklerin maaşındaki düşüklük buna bağlı, ekonominin bozukluğu buna bağlı" ifadelerini kullandı.

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