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Cübbeli Ahmet'e İttihad-i İslam sancağı

Cübbeli Ahmet'e İttihad-i İslam sancağı
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İsmailağacı Cübbeli Ahmet'e Giresun ziyareti sırasında İttihat ve Terakki çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan İttihad-i İslam sancağı hediye edildi.

Aslen Giresun'un Görele ilçesinden olan ve kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, memleketine ziyarete gitti. Yaptığı konuşmalar ve ilginç çıkışlarıyla tanınan “Cübbeli Ahmet”, Giresun Çepni Kültürü ve Dayanışma Derneği’nin organizasyonuyla Giresun’da sohbet programı gerçekleştirdi.

Sohbet programının ardından ise Cübbeli’ye dikkat çeken bir hediye takdim edildi.

‘Cübbeli Ahmet’e daha çok İttihat ve Terakki çevrelerince sıklıkla kullanılan İttihad-i İslâm Sancağı verildi.

Ahmet Mahmut Ünlü’nün sosyal medya hesabında "Yeniden Diriliş" mesajı verenlere Çepni diyârından ithâf olunur” notuyla yaptığı paylaşımda, duvarda asılı olan fotoğraflar da ayrıca dikkat çekti.

Duvarda, İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimlerinden Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa ve Kuşçubaşı Eşref’in fotoğrafları yer aldı.

İTTİHAD-İ İSLAM SANCAĞI 

Allah, Vatan, Namus, Birlik (İttihat) Bayrağı, Devletin halkını birlik ve beraberliğe davet ettiğinde kenetlenmek için açılan bir bayraktır. Ters Bayrak ise Osmanlı Savaş Sancağı olarak bilinir. Savaş ve Milli Seferberlikte açılır.

 Bayraktaki yazıların Türkçe karşılığı:

Üst: Allah
Alt: İttihat
Sol: Namus
Sağ: Vatan

Etiketler İttihat ve Terakki İttihat ve Terakki sancağı ittihad-i islam ittihad-i islam sancağı
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