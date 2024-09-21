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Cübbeli Ahmet'e saldırı davasında yeni gelişme

Cübbeli Ahmet'e saldırı davasında yeni gelişme
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İstanbul Küçükçekmece'de 7 Eylül’de bir dernek çıkışında saldırıya uğrayan Cübbeli Ahmet'le ilgili kovuşturmada; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yetkisizlik kararı vererek dosyayı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ü.’ye 7 Eylül’de Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir dernekte düzenlenen saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Ahmet Mahmut Ü.’ye yapılan yumruklu saldırıda, konunun terörle bağlantılı olma şüphesine karşın soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun ’basit yaralama’ yönünden Küçükçekmece’de işlendiği gerekçesiyle yer itibariyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yetkisizlik kararı verdiği dosya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Liderlik kavgası verdiği İsmailağa Cemaatinden kovulmasının ardından sık sık gündeme gelen Cübbeli Ahmet son olarak İstanbul İkitelli’de katıldığı bir sohbet etkinliği çıkışında saldırıya uğradı. Boğazı sıkılarak saldırıya uğrayan Ahmet Ü., şikayetçi olduktan sonra saldırgan yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ahmet Mahmut Ü.’ye saldıran kişinin, daha sonra serbest bırakıldığı bildirilmişti.

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