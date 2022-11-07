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Cübbeli Ahmet'e şok sözler: ''Papucumun cübbelisi!''

Cübbeli Ahmet'e şok sözler: ''Papucumun cübbelisi!''
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan, kendisini hedef alan ve kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'ye "Papucumun cübbelisi" diyerek tepki gösterdi.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde oy verecek şirket sahiplerine başkan Şekip Avdagiç’i desteklemeleri çağrısında bulundu.

Avdagiç’e karşı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin bir adayının olduğunu öne süren Ünlü, “Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz” dedi.

JET SKI’YE TERS BİNİP KAÇMAK YOK AMA…

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ahmet Mahmut Ünlü’ye sosyal medya hesabından yanıt verdi:

“Görünen Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda:)) Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır. Nükteli Jetski'ye ters binip kaçmak yok ama mavi mavi masmavi:))”

“Nükteli birazdan Kaftancı'nın yazdıklarını beğenmek şu kadar, Rt etmek ise bu kadar günah diyerek fetva verebilir, uyarmadı demeyin:) Papucumun cübbelisi..”

BUĞRA KAVUNCU: İTO’NUN AKLA VE BİLME İHTİYACI VAR

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu sosyal medya hesabından Cübbeli Ahmet’in söylemlerine tepki gösterdi:

“Siyaset yapılacak yer mescitler, vaaz kürsüleri değil; siyasi partiler, meclisler ve toplumsal alanlardır. Kim ki cami önlerinde veya içlerinde propaganda yapıyor ise yüce dinimize en büyük zararı veriyordur. İTO'nun, akla ve bilime dayalı bir ekonomiye ihtiyacı var, teslimiyetçi ve biatçı bir anlayışa değil! STK'ları, odaları, camileri ve mescitleri siyasi partilerin arka bahçesi haline getiren anlayış çürümüş bir anlayıştır.”

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