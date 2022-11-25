Cübbeli Ahmet'e tepki yağıyor! ''Pes'' dedirten sözler

Kamuoyunda "Cübbelli Ahmet" olarak tanınan İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'deki hayat pahalılığından ve ekonomik krizden de "hikmet çıkarmayı" başardı.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen ve Kamuoyunda "Cübbelli Ahmet" olarak tanınan İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medyada yayınlanan son videosuyla büyük tepki çekti.

Cüppeli Ahmet, onursal başkanı olduğu Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nde yaptığı konuşmada, ekonominin bozulmasıyla insanların içki, kumar ve zinadan da uzak durduğunu belirtip, "Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada iyi bir şey" dedi.

Ünlü'nün o sözleri şöyle:

"Ekonominin bozuk olması günahları çok günahları engelleyici bir şey. İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Onlara da zam geliyordur herhalde. Fahişelerin fiyatından haberim yok. Her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor. Efendi çok okurdu bunu, 'Allah bir adamı koruyacaksa imkan vermez buldurmaz' derdi. Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada iyi bir şey."