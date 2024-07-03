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Cübbeli Ahmet'in Burberry desenli sarığı olay oldu

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Cübbeli Ahmet'in katıldığı bir programda taktığı Burberry desenli sarık dikkat çekti. İngiliz markasına ait kumaştan yapılan sarıkla ilgili sorulara yanıt veren Cübbeli, ''Kafamı sıcak tutuyor. Gavurların yaptıkları kumaşlar bize helaldir ama onlar gibi kullanmak haramdır. Takılmamak lazım.'' dedi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir programa katılarak soruları yanıtladı.

Her zaman taktığı sarıklar ile dikkat çeken Ünlü'nün bu kez taktığı sarık sosyal medyada gündem oldu. Ünlü bir İngiliz marka kumaş olduğu iddia edilen sarık Mahmut Ünlü'ye soruldu.

''GAVURLARIN YAPTIKLARI KUMAŞLAR BİZE HELALDİR AMA ONLAR GİBİ KULLANMAK HARAMDIR''

Kendisine bu soru sorulduğunda Ünlü, "Bilmiyorum. Kafamı sıcak tutuyor. Gavurların yaptıkları kumaşlar bize helaldir ama onlar gibi kullanmak haramdır. Takılmamak lazım." dedi.

Ünlü'nün taktığı sarığın değerinin 25 bin lira civarı olduğu söyleniyor.

Cübbeli Ahmet'in katıldığı bir programda taktığı Burberry desenli sarık dikkat çekti. İngiliz markasına ait kumaştan yapılan sarıkla ilgili sorulara yanıt veren Cübbeli, ''Kafamı sıcak tutuyor. Gavurların yaptıkları kumaşlar bize helaldir ama onlar gibi kullanmak haramdır. Takılmamak lazım.'' dedi.

Etiketler Cübbeli ahmet ahmet mahmut ünlü burberry
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