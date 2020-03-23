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  3. 23 Mart 2020 11:52

Cübbeli Ahmet'ten eldivenli koronavirüs mesajı

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, corona virüs önlemi için son sohbet videosunu siyah lastik eldivenleriyle çekti.

Cübbeli Ahmet'ten eldivenli koronavirüs mesajı
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Cübbeli Ahmet sahibi olduğu Youtube hesabına son videosunu 20 Mart’ta, Miraç Kandili gecesi canlı yayın yaptı. Cübbeli'nin taktığı siyah eldivenler ise dikkat çekti.

Videoda dikkat çeken ayrıntı, Cübbeli Ahmet’in ellerine koronavirüs önlemi için taktığı siyah lastik eldivenlerdi. Cübbeli Ahmet özetle şunları söyledi: “Maalesef halkımız bu gezip dolaşmama işine riayet etmiyorlar. İnsanlar da ne yapsın. İşyeri tatil edilmeyen işe gidecek. İşe gitmese geçinemez. Zaruretleri dışında gezen vebal altında kalır” dedi.

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Cübbeli Ahmet , koronavirüs
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