Cübbeli Ahmet'ten ''gıda stoklayın'' çıkışı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, ''Toplum olarak yeniden İstiklâl Savaşı gibi bağımsızlık mücâdelesi verebiliriz! Kazanımlarınızı tasarruflu kullanın!'' dedi. Ünlü, vatandaşlara evlerinde 1 yıllık temel gıdayı stoklaması yönünde tavsiyede bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bu haftaki sohbetinde çok dikkat çeken uyarılarda bulundu. İnsanlara "lükse düşmeyin" uyarısında bulunan Cübbeli Ahmet, "Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir..." dedikten sonra ekledi: "İnsan kenarda köşede onun için ekmek alacak para koymalı. İnsan bir senelik ihtiyacını, temel ihtiyaç maddelerini, bozulmayacak mallardan kilerinde, ambarında bulundurmalıdır. Bu sünnettir. Un, şeker, kuru fasülye, nohut gibi..." İşte Cübbeli Ahmet'in o açıklamaları...

Memleketin önündeki durumlar belli değil

- Lükse şeye düşmemek lazım. Memleketin önündeki durumlar belli değil. Bütün dünyanın gavuru şeyleri bize çevirmiş yani...

- Suriye'de büyük bir siyonist Kürdistan kurulmak üzere... Burda büyük tehlikeler var. Yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir Kuva-i Milliye hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafası gibi durumlar icap edebilir.

Çok din-devlet düşmanı var...

- Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir...

- Ne olur ne biter bilmiyorum ama "nakit" çok önemli bir şeydir. Bazı kere satacak malın olsa da ha dediğin zaman satamıyorsun. Birden bir piyasa çöküyor, evin var kaç tane aç kalıyorsun. Bir korona oldu kaç tane meslek yok oldu.

Kilerinize bir senelik ihtiyacınızı koyun

- İnsan kenarda köşede onun için ekmek alacak para koymalı. İnsan bir senelik ihtiyacını, temel ihtiyaç maddelerini, bozulmayacak mallardan kilerinde, ambarında bulundurmalıdır. Bu sünnettir. Un, şeker, kuru fasülye, nohut gibi...