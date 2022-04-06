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  3. Cübbeli Ahmet'ten iftar incileri: ''Kafalarımıza taş yağmadığı için şükredelim''

Cübbeli Ahmet'ten iftar incileri: ''Kafalarımıza taş yağmadığı için şükredelim''

Kamuoyunca "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen ve verdiği her vaaz olay olan Ahmet Mahmut Ünlü bu sefer de deizm ve ateizm oranları ile ilgili olarak "Solcudur, komünisttir, kemalisttir bu aileler sanıyorduk, yüzde 70 namazlı, abdestliymiş'' ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda ''Cübbeli Ahmet'' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendi adıyla videolarını yayımladığı YouTube kanalında dün bir video daha paylaştı.

Paylaşılan videoda, gençler arasında artış gösteren 'Deizm' ve 'Ateizm' konuları hakkında konuşan Cübbeli Ahmet ''Biz diyoruz ki efendim; solcudur, komünisttir, Kemalisttir bilmem ne bu aileler zannediyoruz. Adamlar 400 bin kişinin çetelesini tutmuş aileleriyle konuşuyorlar, yüzde 70 namazlı abdestli, burada bir yanlış yok mu? Hacı takımının çocuk yönetiminde, eğitiminde yanlışı yok mu?'' dedi.

Aldığı bazı duyumlarla ilgili de konuşan Cübbeli Ahmet, ''4500 kişi Cerrahpaşa'ya müracat etmiş, erkek ya da kadın olmak operasyonu için, masraflarını da devlet karşılayacakmış'' ifadelerini kullandı.

Kafalarına taş yağmadığı için şükredilmesi gerektiğini savunan Cübbeli Ahmet, ''Çoğu imam hatibe giden öğrenciler, Nişantaşı'nda LGBT yürüyüşünde varmış. Hükümete yakın kesimden bilgi aldım yahu muhalefetten değil ki'' açıklamalarında bulundu.

Etiketler cübbeli ahmet deist ateist kemalist solcu komünist
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