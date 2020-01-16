Cübbeli Ahmet'ten İmam Hatip lisesi eleştirisi !

Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla anılan din adamı Ahmet Mahmut Ünlü, HaberTürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı Özel programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konuşmasının bir bölümünde İmam-Hatipler ve İlahiyat fakültelerinde verilen eğitimi yetersiz bulduğunu söyleyen Cübbeli, söz konusu kurumlardan "Deist ve ateist olanlar da çıktı" dedi

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen programda yer yer gülüşmeler de yaşanırken, Ahmet Mahmut Ünlü gündemle ilgili birçok konuya yanıt verdi. Konuşmalarının bir kısmında İmam-Hatiplerin ve İlahiyat Fakültelerinin eğitim kalitesini yetersiz bulduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca bu okullardan mezun olan bazı kişilerin sonradan deist ve ateist olduklarını vurguladı.

"MEKTEPÇİLİĞE ZITIZ"

Ahmet Mahmut Ünlü konuyla alakalı şu açıklamaları yaptı, "Cemaatin okul faaliyeti yok. Bir talebimiz yok. Hastane, yurt faaliyetimiz yok. Talebe ilahiyatta okuyor, ona yurt açalım da bizde yatsın, kalksın demiyoruz. Mektepçiliğe zıtız.

"KADER İNKAR EDİLİYOR"

Şu andaki imam hatipte, ilahiyatta sorunluyuz. Temel sorun benim yaptığım reddiyeler. Kader inkar ediliyor. Amentü, FETÖ zamanında üçe indirilmiş. Biz de diyoruz ki, 'mühendisliğe, tıbba git' diyoruz. İlahiyatlar şu anda Mısır ekolünden, reformist ekolden etkilenmiş. Osmanlı'dan gelen Maturidi-Hanefi çizgi korunmuyor.

"DEİST VE ATEİST OLANLAR ÇIKTI"

İmam Hatip ve İlahiyatların yetersiz olduğunu düşünüyorum, hatta şu anda deist ve ateist olanlar da çıktı."