Cübbeli Ahmet'ten inciler: ''Adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar''

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü bu sefer de 2 erkeğin tokalaşmasından "cinsel meyil" doğacağını iddia etti...

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü bu sefer de 2 erkeğin tokalaşmasına dair yaptığı açıklamayla gündemde.

İki erkeğin tokalaşmasından cinsel meyil doğabileceğini söyleyen Cübbeli Ahmet konuşmasında şunları söyledi:

"Tokalaşmada tehlike var. Çünkü neden? Belki bir adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar onunla da tokalaşma bahanesiyle elini bırakmaz. Şüphelendin, baktın fazla samimiyet oldu. 10 sevap eksik olsun de çek elini."