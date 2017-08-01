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  3. 01 Ağustos 2017 15:24

Cübbeli Ahmet'ten Mehmet Görmez'e şok sözler

Cübbeli Ahmet, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden ayrılan Mehmet Görmez hakkında ağır ifadeler kullandı.

Cübbeli Ahmet'ten Mehmet Görmez'e şok sözler
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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekliliğini talep eden dilekçesini sundu. Dün akşam yürürlüğe konulan dilekçe ile Görmez emekliye ayrıldı.

Görmez'in emekliliğinin ardından yerine gelecek kimsenin kim olacağı tartışılırken Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de, Twitter'dan verdiği mesajında Mehmet Görmez'i eleştirdi.

"BUNDAN TEHLİKELİSİ GELMEMİŞTİR..."
Ünlü, paylaşımında; "Diyanet'e bundan tehlikelisi gelmemiştir diye düşünüyorum. Rabbim, vatana millete bağlı ve Ehli Sünnete sadık hayırlı bir reis nasib eylesin."ifadelerini kullandı.

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