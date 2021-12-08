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Cübbeli Ahmet'ten ''Öp beni, tut beni'' bestesine ilk yorum

Haluk Bilginer ve tiyatro ekibinin ''Öp beni, yut beni, yala beni manyak manyak işler'' sözlerini beste yapmasıyla ilgili Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilk yorum geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yıllar önce verdiği bir sohbette pop şarkılarını ve şarkıcıları hedef alan sözlerine usta oyuncu Haluk Bilginer ve tiyatro ekibi beste yaptı. Sosyal medyada gündem olan video kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"ESKİ SOHBETLERİ KARIŞTIRSINLAR"
Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Cübbeli Ahmet Hoca, Show Haber'e verdiği röportajda sözlerinin beste haline getirilmesini yorumladı. Besteyi başarılı bulduğunu ifade eden Cübbeli, "Eski sohbetleri karıştırsınlar onlara malzeme çıkar. Besteyi bilmem ama malzeme çıkar yani" şeklinde konuştu.

SİTEM ETTİ
Açıklamasının devamında sitem eden Cübbeli, "Belki gündem olmak istediğim zamanlar vardı, olamıyordum. Onları hesap ederek söylemediğim için şimdi bana söylesen tekrar edemem. Şarkı olunca ezberlenecek hale gelmiş" ifadelerini kullandı.

Haluk Bilginer'in ''Cübbeli Ahmet'' videosu olay olduHaluk Bilginer'in ''Cübbeli Ahmet'' videosu olay olduMagazin

 

Etiketler cübbeli ahmet hoca haluk bilginer
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