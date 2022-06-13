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Cübbeli Atatürk'e hak verip, Diyanet'i eleştirdi

Kamuoyunca cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yaptığı açıklamada bu sefer Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hak verip, Diyanet'i eleştirdi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Atatürk ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

“Atatürk Diyanete niçin Maturidi-Hanefi şartını koydu? Şimdi daha iyi anlaşılıyor. Şu an ki üst kurulda çok mezhepsizler var” diyen Cübbeli Ahmet, AKP döneminden sonrasını kastederek Diyanet’in “ehli sünnet dışında mezhepler için” ilmihal yazmasını eleştirdi. 

Bu durumun “dış güçlere hizmet ettiğini” vurgulayan Cübbeli Ahmet, Atatürk’ün Diyanete “Maturidi-Hanefi Başkan” şartı olduğunu iddia ederek bu durumun doğru bir hamle olduğunu aktardı.

OdaTV.com

Etiketler diyanet Atatürk Mustafa Kemal Atatürk cübbeli cübbeli ahmet ahmet mahmut ünlü
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