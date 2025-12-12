Cübbeli, KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Tatar'ı kaydettiği görüntüleri yayınlayararak yalanladı

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile cübbeli takma adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasındaki "dua" tartışmasında Tatar "Görüşmedim, dua istemedim" derken Ünlü de Tatar ile aralarındaki görüntülü konuşmanın kaydını paylaşarak Tatar’ın sözlerini yalanladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, seçim yenilgisine ilişkin değerlendirmesinde kamuoyunca "cübbeli" lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'yü işaret etmesinin ardından tarafların karşılıklı açıklamaları sertleşti.

Son olarak Ahmet Mahmut Ünlü, Tatar’ın “Görüşmedim, dua istemedim” sözlerini, ikili arasında geçtiğini belirttiği görüntülü görüşme kaydı yayımlayarak yanıtladı.

Tatar, seçim yenilgisine ilişkin değerlendirmesinde, Ahmet Mahmut Ünlü’in seçim öncesi yayımladığı dua videosuna atıf yaparak "Yüzde 5 oy kaybettirdi bana. Bu halk öyle şey yemez. Sen çıkıp bana dua edeceksin… O video herkese düştü, ben yapmadım, belki onlar yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Mahmut Ünlü ise yaptığı açıklamada Ersin Tatar ile birden fazla kez görüştüğünü öne sürdü ve "Kendisi birkaç defa benimle görüştü. Görüntülü görüştüğü bir seferinde benden dua istedi, ben de ettim. Ne bileydim böyle itikatsız olduğunu? Sonradan duydum ki hanımı, Kıbrıs’ta okuyan başörtülü öğrencilere laf söylemiş. Bunu duyduktan sonra dua ettiğime pişman oldum." dedi.

Tatar da Ünlü'yü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanlarken "Maalesef böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Ben Ahmet Mahmut Ünlü ile görüştüğümü hiç hatırlamıyorum. Kendisinden yaptığı o video ile dağıttığı duayı da istemem söz konusu olamaz."ifadelerini kullandı.

Tatar, kendisinin doğrudan herhangi bir talepte bulunmadığını savunurken, sözlerinin seçim sonuçları üzerinden polemik konusu yapılmasından rahatsız olduğunu belirtti.

Tatar'ın "Görüşmedim, dua istemedim" açıklamasının ardından ise Ahmet Mahmut Ünlü, ikili arasında geçtiğini söylediği görüntülü konuşmanın kaydını sosyal medya hesaplarından yayımladı.

Ünlü paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Madem ki sen kaybetmeni kendi yanlışlarına değil de bana bağladın, demek ki senin kaybetmen faydalıymış ki Allah da beni sana dua ettirip kaybettirdi."