Cübbeli'den skandal sözler: ''Bir vuruşta öldürürsen 100 sevap var''

Hayvan hakları ve hayvanlara yapılan kötü muameleye ilişkin çalışmalara ağırlık veren TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “Kertenkele öldürmek sevaptır”sözlerine sert tepki gösterdi.

DİYANET’İ GÖREVE ÇAĞIRDI

Twitter hesabından Cübbeli’nin “fasık” ilan ettiği kertenkelelerin öldürülmesini teşvik ettiği videoyu paylaşan Tanal, canlılara zarar vermenin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Cübbeli’nin hayvanlara sevgi ve merhametle muamele edilmesini emreden İslam’la da çeliştiğini kaydeden CHP’li Tanal, Diyanet’i Cübbeli’nin iddiasına cevap vermeye davet etti.

Tanal, “Hukuk insanın, tüm canlıların birlikte sağlıklı, huzurlu, güvenli bir düzen içinde yaşamasını amaçlar. Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘Kertenkele öldürmenin sevap kazandırdığı’ yönündeki iddiası, merhamet dini İslam’la da çelişiyor. Diyanet’e çağrı: Kertenkele öldürmenin dinde yeri var mı” diye yazdı.

'CÜBBELİ’DEN SAKLAYIN!'

Tanal, bir başka Twitter paylaşımında ise Şırnak’ın Cizre ilçesinde vatandaşlar tarafından 'Türk Semenderi' adlı nesli tükenmekte olan bir kertenkele bulunduğu bilgisini aktararak, “Aman Cübbeli Ahmet Hoca’dan saklayın!” şeklinde Cübbeli’ye göndermede bulundu.

'BİR VURUŞTA 100 SEVAP'

Cübbeli, Tanal’ın gündeme getirdiği program videosunda, kertenkelelerin katledilmesine dair hadislerin olduğunu savunarak, “Bir vuruşta öldürürsen 100 sevap, iki vuruşta öldürürsen 50 sevap gibi Hadis-i Şerifler de var” diyor. Sunucunun “Siz hiç kertenkele öldürdünüz mü?” sorusuna ise Cübbeli Ahmet Hoca, “Yok, beceremem ki”cevabını veriyor.

Flash TV sunucusu, gülüşmeler eşliğinde “Sevap var” derken Cübbeli de “Sevap var da her sevabı yapsaydık şimdiye kadar evliya olmuştum” karşılığını veriyor.

