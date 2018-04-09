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  2. Güncel
  3. 09 Nisan 2018 21:14

Cudi Dağı'nda 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Şırnak Valiliği, Cudi Dağı'nda düzenlenen operasyonda 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Cudi Dağı'nda 2 PKK'lı terörist öldürüldü
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Şırnak Valiliği, Cudi Dağı'nda devam eden operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 23üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, teröristleri imha etmek amacıyla başlatılan operasyonun devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde, 4 Nisan 2018 tarihinde başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında, 9 Nisan 2018 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu genişletilerek, azim ve kararlılıkla devam etmektedir."

DHA

cudi dağı , terörist
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