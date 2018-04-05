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  3. 05 Nisan 2018 15:28

Cudi Dağı'nda PKK'ya büyük operasyon

Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesindeki PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlatıldı.

Cudi Dağı'nda PKK'ya büyük operasyon
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Cudi Dağı'nda PKK'ya büyük operasyon Cudi Dağı'nda PKK'ya büyük operasyon

Şırnak yakınlarındaki Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bugün sabah saatlerinde hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında savaş uçakları, teröristlerin olduğu bölgeleri ve kaçış güzergahlarını bombaladı. Şırnak ile Cizre ve Silopi ilçeleri arasında bulunan, Kuzey Irak sınırı boyunca uzanan Cudi Dağı'ndaki uçakların bonbardımanından sonra dağların üzerine beyaz dumanlar kapladı. Savaş uçaklarının yaptığı sorti ve bombardıman sonrası yaşanan patlamalar ve dumanlar Şırnak merkezden görüldü ve duyuldu.

 56 ALANA YASAK GELMİŞTİ

Şırnak’ın Cudi ve Gabar Dağında düzenlenecek terör operasyonları öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Cudi Dağında 37, Gabar Dağı'nda ise 22 alanda 19 Nisan 2018'e kadar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

DHA

cudi dağı , terörist , şırnak
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