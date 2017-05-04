Çukurca'da çatışma; 2 PKK'lı öldürüldü, 7 asker yaralandı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Güvendağı Üs Bölgesi'ne sızmak isteyen PKK'lı teröristin tespit edilmesinden sonra süper cobra ve savaş uçaklarıyla belirlenen 8 hedef vuruldu. Irak tarafından da eş zamanlı olarak saldırmak isteyen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmalarda 2 terörist öldürülürken, 1'i ağır 7 asker yaralandı.



Hakkari Valiliği, Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde meydana gelen çatışma ve vurulan hedeflerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, PKK'lı teröristlerin dün saat 22.00 sıralırında Güvendağı Üs Bölgesine sızma girişiminde bulundukları belirtilerek şöyle denildi:



"03.05.2017 günü saat 22.00 sıralarında ilimiz Çukurca İlçesi Güvendağı Üs Bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları Gerki Tepe Üs Bölgesinde bulunan görevlilerimiz tarafından tespit edilmiştir. Bölgeye ivedi olarak Süper Cobra taarruz helikopterleri sevk edilmiş ve yakın hava desteği kapsamında 8 hedef Hava Kuvvetleri tarafından bölgeye sevk edilen F-16 savaş uçaklarınca vurulmuştur. Sınır ötesinden eş zamanlı olarak saldırılarını gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çaşmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan arazi arama ve tarama faaliyetinde çok sayıda roketatar ve AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. Çıkan çatışmada 1’i ağır olmak üzere toplam 7 askeri personel yaralanmış sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır."