Cuma namazı kısalıyor mu ? Müftülükten flaş açıklama

Bir gazetede çıkan 'Nevşehir’de bulunan bazı camilerde son bir yıldır Cuma namazında imam efendi farzdan sonra Cuma’nın sünnetini kılmakta ve tesbihata geçmektedir' haberine müftülükten yanıt geldi.

Gazetede çıkan haber sonrasında ise Nevşehir İl Müftülüğü konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

Müftülükten yapılan açıklamada, “Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört (4)rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır.(Kasani. Bedai 1.269) İmam-ı Ebu Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır.(Kasani Bedai 1.285) Bu uygulamaya göre Cuma namazı farz ve sünnetleri ile on iki rekattır. İlimizinde dahil olduğu bazı illerde buna ilaveten dört rekat da Zuhr-i Ahir (kılınamayan son öğle namazı) adında namaz kılınmaktadır. Bazı illerimizde ise Zuhr-i Ahir namazı kılınmamaktadır. Uygulamadaki bu farklılık; Cuma namazının bir Belde’de bir camide kılınması gerektiği görüşü ile şehirlerin büyümesinden dolayı farklı camilerde Cuma namazının kılınabileceği ve hepsinin de sahih olacağı görüşündeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Cuma namazına dâhil olmadığını bilerek bu namazı kılmakta bir sakınca söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.