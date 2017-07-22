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  3. 22 Temmuz 2017 14:25

Cuma namazında istiklal marşı okudular

15 Temmuz’un yıl dönümünde Cuma namazında cemaat hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

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15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde cuma namazı için camide toplanan cemaat, namaz arasında her bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. O anlar ise bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

15 Temmuz’da FETÖ’cü askerlerin kalkışma girişiminin yıl dönümünde Cuma namazı sırasında benzerine nadir rastlanan bir durum yaşandı. Fatih’te bulunan Nuruosmaniye Cami’nde cuma namazını kılmak için toplanan cemaat, namaz arasındaki vaaz ardından tekrar namaza durdu. Bu sırada cami imamı bir anons yaparak darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla camide bir ilki gerçekleştireceklerini belirtti. Ardından cami içerisinde bulunan bütün cemaat, aynı anda İstiklal Marşını okumaya başladı. Duygulu anların yaşandığı bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası kaydedildi.

 

 

İHA

istiklal marşı , 15 temmuz , cuma namazı
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